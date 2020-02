Tränen-Jubel! WM-Bronze für Dominik Landertinger

Österreichs Biathleten haben bei der WM in Antholz das erste Edelmetall eingefahren. Dominik Landertinger holte im Einzel-Bewerb am Mittwoch Bronze.

Landertinger hatte sich nur den beiden Saison-Dominatoren Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bö geschlagen geben müssen.Der Franzose war in 49:43,1 mit einem Schießfehler zu Gold gelaufen. Bö hatte bei einem Schießfehler mehr als 57 Sekunden Rückstand. Landertinger landete mit einem Schießfehler beim allerletzten Schuss und einer pfeilschnellen Schlussrunde mit 1:22,1 Minuten Rückstand auf Rang drei. Bronze, die sich wie ein Sieg anfühlt.Für den 31-Jährigen ist es die fünfte WM-Medaille der Karriere, die zweite in Bronze. Da standen dem Routinier die Tränen in den Augen. "Es war so eine harte Zeit. Diese Medaille jetzt zu machen, das ist so schön", schluchzte Landertinger in die-Kameras. "Wenn du einen nach dem anderen auf die Fresse kriegst, und es dann wieder punktgenau triffst. Das ist einfach wunderschön.""Im Dezember bin ich von Frankreich nach Hause gefahren und hab mir gedacht: Das war?s mit dem Sport", erzählte Landertinger, der lange mit Schmerzen kämpfte, der Grund dafür konnte aber nicht gefunden werden. Bis das Kreuz behandelt wurde. " Und jetzt steh ich mit der Bronzemedaille da. Das ist einfach ein Wahnsinn."