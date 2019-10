Traum-Solo! Hakimi trifft nach 80-Meter-Dribbling

Achraf Hakimi schoss Dortmund im Alleingang zum Sieg gegen Slavia Prag. Besonders sehenswert war sein erstes Tor.

Nach drei Unentschieden in Serie kehrte Borussia Dortmund zum Siegen zurück. Der BVB gewann in der Champions League bei Slavia Prag am Mittwochabend 2:0. Beide Tore schoss Achraf Hakimi.Die marokkanische Leihgabe von Real Madrid zündete in der 39. Minute regelrecht den Turbo. Hakimi startete am eigenen Strafraum, spielte einen Doppelpass mit Julian Brandt und sprintete über das ganze Feld.Im gegnerischen Fünfmeterraum ließ der 20-jährige Verteidiger den Prager Goalie Ondrej Kolar aussteigen und traf zum 1:0 (Video oben).Hakimis Tor nach dem 80-Meter-Solo war nicht der einzige Treffer des Marokkaners. In der 89. Minute doppelte er nach und traf zum 2:0. Ein Verteidiger brachte Dortmund also wieder auf die Siegerstraße zurück und lässt die kritischen Stimmen um Trainer Lucien Favre für die nächste Zeit etwas verstummen.