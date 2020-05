Trotz Corona-Fälle: Liga-Boss hält am Neustart fest

Nach insgesamt drei positiven Corona-Tests muss der gesamte Zweitligist Dynamo Dresden in Quarantäne. Deutschlands Liga-Boss Christian Seifert hält aber weiterhin am 16. Mai als Termin für die Wiederaufnahme der Spiele fest.

"Wir ändern momentan nicht das Ziel, sondern nur die Pläne", erklärte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert im "ZDF-Sportstudio". Dass sich der gesamte Zweitligist Dynamo Dresden samt ÖFB-Legionär Sascha Horvath in 14-tägiger Quarantäne befindet, bringt ihn nicht aus der Ruhe. "Es war völlig klar, dass das passieren konnte", erkennt Seifert keinen Rückschlag.Fakt ist aber, dass der Tabellenletzte der zweiten Liga somit weder auswärts am 17. Mai gegen Hannover 96 spielen und eine Woche später auch nicht Greuther Fürth empfangen kann. "Von den 81 Spielen sind nur zwei betroffen", bleibt Seifert aber gelassen. "Klar ist, es gibt sicherlich eine Größe, dann ist das irgendwann nicht mehr machbar." Wann diese Zahl erreicht sei, wollte der 51-Jährige aber auch auf Nachfrage nicht verraten.All jene, die hofften, dass bald wieder "normaler Fußball" in Deutschland gespielt wird, musste Seifert dennoch enttäuschen. "Was sie da sehen werden, ist ein absoluter Notbetrieb an Bundesliga", gestand er. "Der Eindruck, der erweckt wurde, die Bundesliga wird jetzt wieder so sein wie vorher, das wird nicht so sein."