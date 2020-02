Trotz Coronavirus! Ski-Damen fahren in Italien

Die alpinen Skiweltcup-Rennen der Damen am Wochenende in La Thuile werden nicht abgesagt. Italien setzt zwar Sportveranstaltungen aus – aber nicht im Aostatal.

Jetzt ist es amtlich: Trotz des Coronavirus werden die Ski-Damen am Wochenende in Italien, genauer gesagt in La Thuile, um wichtige Weltcup-Punkte fahren. Eine Absage des Super-G (Samstag) und der Kombination (Sonntag) wurde zwar angedacht, letztlich entschied sich die italienische Regierung aber dagegen. Die Aussetzung von Wintersportveranstaltungen betrifft die norditalienischen Regionen Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien und Piemont – aber nicht das Aostatal, in dem La Thuile liegt.Es ist nicht das erste Mal, dass das Coronavirus den Ski-Weltcup in dieser Saison in Atem hält. Die Speedrennen der Herren im chinesischen Yangqing wurden bereits abgesagt, Saalbach-Hinterglemm sprang als Austragungsort ein.