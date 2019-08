Vor 3 ' Trotz Videobeweis! Abseits vor Witz-Elfer gegen LASK

Im Champions-League-Duell mit Club Brügge musste der LASK dem frühen Rückstand hinterherlaufen. Dabei lag das polnische Schiedsrichter-Gespann gleich zwei Mal falsch.

In der zehnten Minute rückte der Linzer Traum von der "Königsklasse" in weite Ferne. Österreichs Vizemeister war durch einen Elfmeter in Rückstand geraten. Hans Vanaken hatte sicher verwandelt.



Doch zu dem Strafstoß hätte es nie kommen dürfen. Das polnische Schiedsrichter-Gespann rund um Szymon Marciniak lag gleich zwei Mal falsch. Obwohl die TV-Bilder bei der Premiere des Video-Referees in Österreich die Entscheidung eindeutig widerlegten.



Denn Stürmer Lois Openda stand beim hohen Pass in den Strafraum hauchdünn im Abseits. LASK-Kapitän Gernot Trauner hatte noch rechtzeitig den Schritt nach vor gemacht.



Allerdings: Weder die Unparteiischen auf dem Feld, noch Video-Referee Pawel Gil hatten dies erkannt. Trotz eindeutiger TV-Bilder.



Und auch unmittelbar danach war der Referee nicht im Bilde. Trauner hatte versucht, den Ball zu klären, den flinken Openda höchstens gestreift. Der ließ sich fallen – bekam den Strafstoß zugesprochen.



Die Partie ist noch im Gange. (wem)