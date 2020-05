Türkei & Kroatien fixieren Termin für Liga-Neustart

Der Ball soll bald wieder rollen! Mehrere internationale Ligen fixieren einen Termin für die Wiederaufnahme des Liga-Betriebs.

In Deutschland gibt es Grünes Licht für die Liga-Fortsetzung ab Mitte Mai. Der genaue Termin steht noch nicht fest, das überlässt die Politik der Liga.Auch in anderen Ländern wurde jetzt ein Fahrplan fixiert. So soll in der Türkei ab dem 12. Juni wieder gespielt werden. Die Saison soll bis zum 26. Juli abgeschlossen sein. Auch das Champions-League-Finale soll in Istanbul ausgetragen werden. Einen genauen Termin für das wegen des Coronavirus verschobene Endspiel gibt es noch nicht.In Kroatien soll die Meisterschaft ab dem 6. Juni fortgesetzt werden. Zuvor steigen am 30. und 31. Mai die Cup-Halbfinalspiele.Bulgarien will den Spielbetrieb am 5. oder 12. Juni fortsetzen. In allen Ländern sollen die Meisterschaften vor leeren Rängen zu Ende gespielt werden.