Türkische Trainer-Legende mit Coronavirus infiziert

Fatih Terim ist an Covid-19 erkrankt.

Schock-Nachricht für alle türkischen Fußball-Fans: Galatasaray-Coach Fatih Terim wurde positiv auf das Coronavirus getestet und liegt im Krankenhaus.

Die türkische Trainer-Ikone Fatih Terim ist an Covid-19 erkrankt. Das gab der 66-Jährige selbst auf seinem Twitter-Kanal bekannt. "Ich bin im Krankenhaus und mir geht es gut", teilte er seinen Fans mit. "Ich bin in sicheren Händen. Macht euch keine Sorgen."Der einstige Libero Terim verbrachte beinahe seine gesamte bisherige Trainerkarriere bei der türkischen Nationalmannschaft oder Galatasaray Istanbul. Die größten Erfolge des "Imperators", wie Terim aufgrund seines kompromißlosen Führungsstils gerufen wird, sind der Halbfinal-Einzug mit der Türkei bei der EURO 2008 in Österreich und der Schweiz, mit "Gala" feierte er bereits acht Meistertitel und den Gewinn des UEFA-Cups im Jahr 2000.