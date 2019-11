Türkischer Einpeitscher sorgt für Lacher im Netz

In Europas Fußball-Stadien haben Einpeitscher eine wichtige Rolle. Sie sorgen für gute Stimmung und koordinieren die Fan-Gesänge. In der Türkei gibt es einen besonders interessanten Stimmungsmacher.

In einem Video, das aktuell im Netz kursiert, ist ein Einpeitscher in einem türkischen Stadion bei der Arbeit zu sehen. Nicht nur sein spezieller Look im Unterhemd sorgt für gute Stimmung, auch sein Tanzstil ist zumindest originell. Ob er damit das Stadion zum Hexenkessel macht, sei dahingestellt. Fest steht: Das Video liefert Gesprächsstoff im Netz ...