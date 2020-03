Türkischer Rekord-Spieler liegt mit Corona im Spital

Tormann-Legende Rüstü Recber hat vielen Stürmern das Fürchten gelehrt, nun muss er das Coronavirus parieren. Der 46-Jährige liegt im Krankenhaus.

Das Coronavirus macht auch vor Sportlern nicht halt. Frag nach bei Juve-Kicker Paulo Dybala oder Basketball-Superstar Kevin Durant. Nun hat es einen ehemaligen Top-Athleten aus der Türkei erwischt.Ex-Goalie Rüstü Recber, mit 120 Länderspiel-Einsätzen Rekordhalter seines Landes, infizierte sich und liegt aktuell im Krankenhaus."Alles war in Ordnung, dann kamen aber die typischen Symptome des Virus, was wir immer noch nicht wahrhaben können. Das sind schwierige Zeiten", schreibt Isil Recber, die Frau des 46-Jährigen, auf Instagram. Sie selbst und ihre beiden Kinder seien negativ getestet worden. Besuchen dürfe sie ihren Ehemann nicht, klagt Recber. "Das Schwerste ist eigentlich, nicht an seiner Seite zu sein."