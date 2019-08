Dieses Streichholz-Rätsel lässt viele verzweifeln

Dieses Rätsel können nur wenige lösen: Welches Zündhölzchen muss man verschieben, damit der Esel in die andere Richtung sieht?

Hier ist Hirnschmalz gefragt. "Turning the Donkey" nennt sich diese kleine Streichholz-Challenge – und nur wenige können diese bestehen.Die Aufgabenstellungist einfach: Welches Zündholz muss man verschieben, damit der Esel in eine andere Richtung schaut? Also nicht mehr nach rechts, sondern nach links. Es ist aber das Handicap, das viele Verzweifeln lässt. Es darf wirklich nur ein Streichholz verschoben werden.Na? Bist du schon draufgekommen? Wenn nicht, hier ein kleiner Tipp: ein Perspektiven-Wechsel hilft. Ob du wirklich richtig lagst, erfährst du in der Auflösung am Ende des obigen Videos.(red)