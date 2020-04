TV-Komiker Joko wirbt für steirische Hobby-Kicker

Pro-Sieben-Star Joko Winterscheidt macht Werbung für den steirischen Hobbyklub FC Ententeich. Was hinter der Aktion steckt.

Joko Winterscheidt greift steirischen Hobbykickern unter die Arme. In seiner Instagram-Story spricht der deutsche Comedian über den FC Ententeich und will dem Verein so zu einer größeren Reichweite verhelfen.Winterscheidt ist bekannt aus diversen Pro-Sieben-Formaten. Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf nahm er in "Duell um die Welt" jahrelang an schrägen Wettkämpfen teil, die ihm inzwischen fast 900.000 Follower auf Instagram einbrachten.Seinen Ruhm möchte der 41-Jährige in der Corona-Krise dazu nützen, kleineren Accounts auf die Sprünge zu helfen. Jeden Freitag stellt er drei davon vor.Diesen "Feature Friday" war der FC Entenreich an der Reihe. Die "Kleine Zeitung" zitiert Dominik Handler, der beim Hobbyklub für Instagram zuständig ist: "Da haben wir ihn auch aus Spaß angschrieben, ob er nicht auch uns helfen will."Joko wählte die Müztaler aus, seither zählen sie 780 Abonnenten (Stand: Dienstagmorgen).