TV-Moderatorin kontert sexistische Gesänge cool

In der Serie A wurde die Sportmoderatorin Diletta Leotta Opfer von sexistischen Rufen. Die DAZN-Reporterin blieb ganz cool.

Geschmacklose Aktion! Beim Spiel SSC Neapel gegen Brescia Calcio in der italienischen Serie A fallen Napoli-Fans mit sexistischen Rufen auf. Sport-Moderatorin Diletta Leotta ist im Stadion-Innenraum unterwegs, als plötzlich Dutzende "Hol deine Titten raus" brüllen. Die 28-Jährige bleibt ganz cool.Wie ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt, lässt sich die Italienerin nicht aus der Ruhe bringen. Sie läuft unbeirrt weiter, signalisiert den Fans auf den Rängen aber ganz klar ihre Meinung — mit einem Daumen nach unten.Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 28-Jährige gegen eine sexistische Attacke wehren muss: 2015 geriet Leotta in die Schlagzeilen, als sie Opfer eines Hackerangriffs wurde. Unbekannte hatten sich in ihr Handy gehackt und private Bilder, darunter Nacktfotos, ins Netz gestellt.