Tyson wollte im Zoo gegen einen Gorilla kämpfen

Am Höhepunkt seiner Karriere war Mike Tyson allen anderen Boxern weit überlegen. Also suchte er in der Tierwelt nach passenden Kontrahenten.

Ende der 1980er-Jahre war Mike Tyson auf dem Höhepunkt seiner Box-Karriere. Der eigentlich schüchterne Junge aus schwierigsten Verhältnissen kürte sich 1986 zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten, sein aggressiver Boxstil sollte ganze Generationen nach ihm prägen.Die Gegner schienen damals chancenlos zu sein gegen "Iron Mike" – also suchte dieser nach neuen Kontrahenten. Und ausgerechnet in einem New Yorker Zoo wurde er fündig."Ich habe damals einen Mitarbeiter des New Yorker Zoos bezahlt, den ganzen Zoo nur für mich und meine Frau Robin zu öffnen", erinnert sich der heute 53-Jährige im "Sun"-Interview. "Als wir zum Gorilla-Gehege kamen, gab es da einen Silberrücken, der alle anderen Gorillas plagte. Sie waren so mächtig und stark, aber ihre Augen waren wie die eines unschuldigen Kindes."Tyson hatte eine kuriose Idee: "Ich bot dem Wärter 10.000 Dollar, um den Käfig aufzuschließen, damit ich dem Silberrücken die Nase einhauen kann. Aber er lehnte ab."Heute ist er froh über das Nein des Wärters. Dass er einst Tiger in seiner Villa in Las Vegas hielt, bereut er heute ebenfalls. "Ich war ein Dummkopf", gesteht er."Du kannst diese Katzen nicht zu 100 Prozent domestizieren. Das wird nie klappen. Sie können dich unabsichtlich töten, besonders, wenn du mit ihnen herumraufst und zurückschlägst. Das zieht sie auf, dann schlägst du zurück – und schon bist du tot. Ich bin froh, habe ich mich schlau gemacht. Ich habe viel Scheiße gebaut. Ich hätte die Tiere nie in meinem Haus halten dürfen im Glauben, das seien Haustiere!"