U21 feiert Kantersieg über Albanien, führt in EM-Quali

Das U21-Nationalteam siegt auch im zweiten EM-Qualimatch. In Albanien jubelten die Youngsters über ein souveränes 4:0.

Österreichs U21-Team wurde der Favoritenrolle in Albanien gerecht. Im zweiten EM-Qualifikationsspiel siegte die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch mit 4:0.Durch Tore von LASK-Stürmer Marko Raguz und Lugano-Legionär Sandi Lovric führte das ÖFB-Team schon nach neun Minuten komfortabel.In weiterer Folge kontrollierte Österreich das Geschehen, ohne zu dominieren. In der Schlussphase brach die Gegenwehr der Hausherren endgültig. Hoffenheim-Legionär Christoph Baumgartner stellte in Minute 72 auf 3:0, Lovric schnürte nur eine Minute später den Doppelpack.Nach zwei Spielen hält Österreich bei sechs Punkten und einem Torverhältnis von 7:1. Kosovos U21-Auswahl weist nach zwei Spielen dieselben Werte auf.Favorit England hat erst ein Mal gespielt, dieses gewonnen. Die Türkei hält bei vier Punkten aus vier Spielen, Albanien bei zwei Punkten aus vier Spielen, Andorra am Tabellenende mit einem Punkt aus drei Spielen.