Uefa sperrt Fans von Hütter-Klub für zwei Spiele

Die Uefa greift hart durch und sperrt die Fans von Eintracht Frankfurt bei den nächsten beiden Europa-League-Partien aus. Der Grund: In Guimaraes verstießen sie zum wiederholten Male gegen die Regeln.

"So was will keiner sehen", urteilte Frankfurt-Vorstand Fredi Bobic nach dem jüngsten Skandal rund um die Eintracht-Fans beim Auswärtsspiel in Guimaraes. Einige der insgesamt 3.000 mitgereisten Anhänger rissen Sitzschalen aus und warfen auch mit anderen Gegenständen um sich – die Partie könnte deswegen erst mit 15 Minuten Verspätung gestartet werden.Jetzt bekommen die "Fans" des von Adi Hütter trainierten Klubs die Rechnung präsentiert. Der europäische Fußballverband Uefa sperrt die Anhänger des deutschen Bundesligisten in den nächsten beiden Europa-League-Spielen gegen Standard Lüttich und Arsenal aus.Das harte Urteil erklärt sich mit dem Umstand, dass die Frankfurter Wiederholungstäter sind. In Rom schmissen Chaoten zwei Bengalos in den Innenraum und den Nachbarblock, in Mailand landete ein Leuchtkörper bei den Inter-Fans, auch in Straßburg kam es zu Randalen."Das ist zweifellos eine harte Entscheidung der Uefa. Natürlich werden wir, sobald uns die Entscheidungsgründe vorliegen, zumindest mit Blick auf das Spiel in London auch die Erfolgsaussichten einer Berufung prüfen", erklärt Eintracht-Vorstand Axel Hellmann. "Wir werden uns aber vor allem intensiv mit der Frage zu beschäftigen haben, wie wir unser aller Ziel, gemeinsam sportliche Festtage feiern zu dürfen, zukünftig wirksamer vor dem Fehlverhalten Weniger schützen können."