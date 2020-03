UEFA: "Spiele ab Juni, sonst ist Saison verloren"

In Zeiten der weltweiten Coronakrise plagen die UEFA große Sorgen. Wie soll es mit den internationalen Ligen und der Champions League weitergehen? Präsident Aleksander Ceferin konkretisiert die Pläne des europäischen Fußballverbands.

Laut Ceferin gibt es drei Szenarien: "Der Fußball könnte Mitte Mai, im Juni oder sogar im späten Juni wieder beginnen", erklärt der Slowene in derDer 52-Jährige warnt aber: "Nichts wird so sein wie vorher. In einem so dramatischen Moment ist die Gesundheit wichtiger!Der Juni wird essenziell für den Fußball, denn "sollte auch dann noch nicht gespielt werden, ist die aktuelle Saison sehr wahrscheinlich verloren."Ceferin stellt auch klar, dass die Beendigung der nationalen Ligen Vorrang gegenüber den Europacup-Bewerben haben wird.