Stirn wie Luftballon! UFC-Kämpferin völlig entstellt

Gesund kann das nicht mehr sein! Joanna Jedrzejczyk und Zhang Weili droschen in der UFC so lange aufeinander ein, bis sie beide kaum mehr wieder zu erkennen waren.

Fünf Runden lang kämpften die Polin Joanna Jedrzejczyk und die Chinesin Zhang Weili bei "UFC 248" um den Titel in der Strohgewichtsklasse (bis 52 Kilo).Und wer meint, dass es den beiden "Fliegengewichten" an Durchschlagskraft fehlt, wurde bei ihrem blutigen Fight eines besseren belehrt. Sie tauschten solange Schläge im Gesicht aus, bis beide völlig entstellt waren, die Ringrichter ein Einsehen hatten und die Titelverteidigerin Weili zur Siegerin erklärten.Nach einer Vielzahl von heftigen Treffern im Gesicht ging zuvor die Stirn von Jedrzejczyk plötzlich wie ein Luftballon auf. Die Vorher-Nachher-Bilder der 32-Jährigen sind kaum zu glauben, so völlig anders sieht sie aufgrund der Mega-Schwellung aus:Trotz ihrer Wunden hatte Jedrzejczyk nach dem brutalen Fight, der selbst dem Hauptkampf zwischen Israel Adesanya und Yoel Romero die Show stahl, nur lobende Worte für ihre Gegnerin über. "Sie hat großartig gekämpft", erklärte sie. "Wir haben beide eine unfassbare Show abgeliefert."