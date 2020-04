Ultras fordern Gratis-TV-Abos für Geisterspiele

Die österreichischen Ultras-Gruppierungen haben sich in einer gemeinsamen Aussendung kritisch zum Geisterspiel-Plan der Bundesliga geäußert, fordern Gratis-Zugänge für Saisonkarten-Besitzer.

In einer von 16 Fanklubs unterstützten Erklärung, die exakt um 13:12 Uhr verschickt wurde, kritisierte die heimische Fanszene den Geisterspiel-Plan der Liga.Angeprangert wird, dass die Abhaltung von Geisterspielen als "selbstverständlich und diskussionslos" erachtet werde. "Der Fußball soll demnach auf unbestimmte Zeit (im schlimmsten Fall noch weit über den Sommer hinaus) nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden", schreiben die Fans."Durch die Hintertür Covid-19 setzt sich derzeit ein Paradigmenwechsel fort, der in den 199er-Jahren in England seinen Anfang nahm: Fußball findet nicht mehr für die Fans im Stadion statt, sondern für das Fernsehen", wittert die Fanszene eine "Milliarden-Geldmaschinerie".Um dem entgegenzuwirken, sprechen die Ultras-Gruppierungen eine klare Forderung aus. "Der aktuellen Situation geschuldet müssen wir unsere Forderung vorübergehend anpassen: Die Liga, die Vereine und alle Entscheidungsträger haben dafür zu sorgen, dass für die Zeit dieser Ausnahmesituation, jeder Fan ohne zusätzlichen Abo-Vertrag mit einem TV-Sender alle Spiele verfolgen kann. Für aktuelle Saisonkartenbesitzer muss dieses Service auf jeden Fall kostenlos sein", so die Ultras-Gruppierungen.Abgelehnt werden ebenso die Ideen von Fußballklubs, mit Pappfiguren die Ränge zu füllen. "Wer Geisterspiele will, soll diese auch als nackte Wahrheit präsentiert bekommen. Alles andere wäre nicht authentisch und ist daher strikt abzulehnen."Die komplette Aussendung im Wortlaut