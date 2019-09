Ultras Rapid bald Trikot-Sponsor von Wacker?

Wacker Innsbruck im "Spiel gegen die Zeit". Die Ultras Rapid führen in der Spendenwertung. Es winkt ein Aufdruck auf den Trikots.

Nach dem Abstieg kämpft Traditionsklub Wacker Innsbruck ums Überleben. Finanziell sind die Tiroler nicht auf Rosen gebettet. Dass zeitgleich ein zweiter lokaler Klub, die WSG Tirol, den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat, verschärft die Lage. Sponsoren springen ab. Spieler springen ab. Wattens freut sich über Zuläufe.Der drohende Untergang des Kult-Klubs Wacker stimmt Fußballfreunde traurig – auch jene im Osten. So machen die Ultras Rapid schon seit vielen Wochen für die Spendenaktion "Spiel gegen die Zeit" Stimmung, um ihr möglichst viel Gehör zu verschaffen.Die Aktion: Es wurden Tickets für ein fiktives Match verkauft. Eine direkte Finanzspritze für Wacker. Fans können sich in vier verschiedenen Preis-Kategorien beteiligen.Die Ultras waren nicht die einzigen, die für diese Aktion Werbung machten. Zahlreiche Innsbruck-Ikonen schickten Video-Botschaften und erwarben selbst Tickets. Der prominenteste Vertreter war wohl Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw, einst Wacker-Coach.Niemand kaufte aber so viele Tickets wie die Rapid-Anhänger. In zwei Tagen endet die Aktion. Der größten Unterstützer-Organisation wurde vor Beginn ein Sponsoren-Aufdruck am Trikotärmel des Profiteams in Aussicht gestellt."Ultras Rapid Block West" ist in der Pole Position. Rapid-Fans haben gesamt mehr als doppelt so viele Tickets erworben als die zweitplatzierte Organisation "Grün Schwarzes Oberland".Der "Sieg" ist den Ultras kaum noch zu nehmen. Ein Schlupfloch gibt es allerdings, sollte die Führungsetage von Wacker mit einem Ultras-Rapid-Aufdruck am Ärmel keine Freude haben. "Welche Teamnamen gehen nicht?", steht auf der Homepage der Aktion geschrieben. "Rassistische, sexistische, extreme, beleidigende oder politische Namen sind nicht möglich. Namen, die gegen unsere Vereinsstatuten oder die Bundesliga-Statuten verstoßen sind ebenfalls nicht erlaubt. Die Entscheidung darüber liegt beim Verein."