Umbruch! Eishockey-Liga verliert den Hauptsponsor

Österreichs Eishockey-Liga verliert die Erste Bank nach 17 Jahren als Hauptsponsor. Der Liga und dem Verband fehlen jetzt zwei Millionen Euro jährlich.

Alles neu in der heimischen Eishockey-Liga ab der nächsten Saison! Wie jetzt bekannt wird, beendet die Erste Bank nach 17 Jahren ihre Tätigkeit als Hauptsponsor der Liga und des Verbandes."Wir haben es nach dem Saisonbeginn erfahren. Es ist Weltklasse, einen solchen Sponsor über einen langen Zeitraum gehabt zu haben", erklärt Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger im "Kurier". "Wir haben mit Hilfe der Erste Bank unser Produkt sehr weit bekommen. Jetzt heißt es Ärmel aufkrempeln."Die Erste Bank sponserte die Liga und den Verband angeblich mit rund zwei Millionen Euro pro Jahr, ein Drittel dieses Betrages soll an die elf Liga-Klubs geflossen sein. Mit dem Rückzug des Hauptsponsors fehlt dieses Geld vorerst, was vor allem finanzschwache Vereine in Bedrängnis bringen könnte. Auch etliche Nachwuchsprogramme des Verbandes sind durch den Rückzug der Erste Bank betroffen. Neben dem Hauptsponsor steigt auch der TV-Partner "ServusTV" mit Saisonende aus. Der Vertrag mit "Sky" läuft hingegen noch ein Jahr weiter.