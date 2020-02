United, Inter, Ex-Coach: Die Gegner für den LASK

Der LASK will weiter in Europa für Furore sorgen

Der LASK hat es geschafft! Nach einem 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen Alkmaar stehen die Linzer ins Achtelfinale der Europa League. Attraktive Löse warten.

Auf der Reise des österreichischen Tabellenführers durch Europa könnte im Europa-League-Achtelfinale ein richtiger Kracher auf die Stahlstädter warten.Es könnte zu einem Wiedersehen mit Ex-Coach Oliver Glasner und Wolfsburg kommen. Ebenfalls möglich: ein Duell mit Manchester United oder dem italienischen Top-Duo Inter Mailand oder AS Roma.Und sogar zum Bundesliga-Duell mit Red Bull Salzburg könnte es kommen. Sollten die Mozartstädter am Freitagabend (18 Uhr) das Wunder gegen Eintracht Frankfurt schaffen, die 1:4-Pleite vom Hinspiel noch aufholen. Im Achtelfinale gibt es bei der Auslosung keine Einschränkungen oder gesetzte Teams mehr.Die Paarungen werden am Freitag (13 Uhr) im UEFA-Hauptquartier in Nyon gezogen. Die Spieltermine sind der 12. und 19. März./Eintracht FrankfurtGlasgow RangersWolverhampton WanderersBasaksehir IstanbulBayer LeverkusenBaselWolfsburgRomaGetafeKopenhagenSevillaManchester UnitedInter MailandSchachtjor DonezkOlympiakos Piräus