United verliert erneut, hat mehr Pleiten als Siege

Die Krise von Manchester United verschärft sich weiter. Der Rekordmeister verliert in Bournemouth und driftet ins Tabellenmittelfeld ab.

Bournemouth überholt Manchester United! Was sich in früheren Tagen noch surreal anhörte, spiegelt die aktuelle Krise der Red Devils wider. Am Samstag stieg das Duell der Tabellennachbarn. Der Außenseiter setzte sich daheim mit 1:0 durch, hält bei 16 Punkten und liegt auf einem Europacup-Platz. Manchester United ist hingegen neuer Achter, mit mageren zwölf Zählern auf dem Konto.Es war das erste Match in der elften Premier-League-Runde. Der englische Rekordmeister wird also noch weiter zurückfallen. Die Bilanz nach elf Spielen: Drei Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen.Das Goldtor erzielte im Vitality Stadium ausgerechnet ein Spieler aus der Manchester-United-Jugend. Joshua King brachte die Cherrys mit dem Pausenpfiff sehenswert in Führung.Die Hausherren hatten mehr Torschüsse (6:4), gewannen mehr Zweikämpfe (64:51), gewannen also nicht unverdient. United blieb in der Offensive ideen- und zahnlos.