US-Footballer (21) stirbt aus mysteriösen Gründen

Tragische News aus Amerika! In den USA ist ein College-Footballer mit nur 21 Jahren völlig unerwartet gestorben. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Nahje Flowers wurde nur 21 Jahre alt, er spielte für die Universität von New Mexiko."Unser gesamtes Team und jeder der Nahje kannte, ist am Boden zerstört nach diesem Verlust. Nahje war eine wundervolle Person und ein großartiger Mitspieler. Unsere Gebete gehen raus an seine Familie", bestätigte die Hochschule das Ableben des jungen Sportlers."Wir vermissen dich mehr als du dir jemals verstellen könntest", postete die Universität auf Twitter. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.