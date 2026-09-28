i Demonstranten versammeln sich am 26. September 2026 in Basra (Irak) zu einer Kundgebung gegen US-Beschränkungen für den iranischen Luftverkehr und deren Auswirkungen auf Flüge zwischen dem Iran und dem Irak. REUTERS/Essam Al-Sudani Jetzt wird gefeiert Historisch! USA ziehen alle Truppen aus dem Irak ab Nach dem Sieg über den IS beenden die USA ihre Militärpräsenz im Irak. Das Land feiert den Abzug mit vier Feiertagen. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 10:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Armee hat den Irak vollständig verlassen.

Rund 2.500 amerikanische Soldaten waren zuletzt noch in dem Land stationiert - in Erbil in der kurdischen Region, in der Nähe des Flughafens von Bagdad und in der sogenannten Grünen Zone im Regierungsviertel der Hauptstadt.

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Der Islamische Staat gilt im Irak mittlerweile als besiegt. Nach dem Abzug 2011 war das US-Militär 2014 auf Bitte der irakischen Regierung zurückgekehrt, um die IS-Terrormiliz zu bekämpfen.

Wie der "Spiegel" berichtet, werden der Iran und pro-iranische Kräfte den Abzug feiern. Ab Mittwoch, wenn die Frist offiziell ausläuft, finden im Irak vier offizielle Feiertage statt.

Kein dauerhafter Frieden in Sicht

Von dauerhafter Stabilität ist der Irak allerdings weit entfernt. Im Zuge des Iran-Konflikts kam es zu Hunderten Angriffen auf US-Einrichtungen und amerikanische Soldaten im Irak.

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Die mit dem Iran verbündeten Milizen sollen laut Ankündigung von Ministerpräsident Ali al-Saidi im Juni 2027 entwaffnet und in den staatlichen Sicherheitsapparat eingegliedert werden. Der Irak wird vorerst ein Schauplatz im Iran-Konflikt bleiben.