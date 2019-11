Nach VAR-Ärger! Liverpool siegt in der 94. MInute

Einmal mehr sorgt der Video Assistant Referee (VAR) in der Premier League für Unverständnis. Warum dieser Treffer von Liverpool-Stürmer Roberto Firmino nicht zählte, weiß wohl nur der Unparteiische. Doch danach drehte die Elf von Jürgen Klopp auf.

Die "Reds" liefen in der elften Premier-League-Runde bei Aston Villa dem Rückstand nach. Trezeguet hatte das Team aus Birmingham in der 21. Minute mit 1:0 in Front geschossen.Doch schon in der 28. Minute jubelte der englische Tabellenführer über den vermeintlichen Ausgleich, Firmino hatte eingenetzt. Doch der Treffer zählte nicht. Zur Verwunderung der Fußballfans und Experten.Beim Zuspiel von Sadio Mane soll der brasilianische Angreifer im Abseits gestanden sein, entschied Video-Referee Martin Atkinson nach einer auffällig lang dauernden Überprüfung. Doch die TV-Bilder widerlegen das eindeutig. Firmino war höchstens auf gleicher Höhe mit Tyrone Mings.Liverpool drückte weiter, wurde erst spät mit Treffern belohnt. Andrew Robertson nickte in der 87. Minute zum 1:1-Ausgleich ein. Mane erzielte in der 94. Minute dann den 2:1-Siegtreffer.Damit bleiben die "Reds" überlegen an der Tabellenspitze, sechs Punkte vor Verfolger Manchester City. Der Meister feierte einen späten 2:1-Erfolg gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhütt. James Ward-Prowse hatte die "Saints" in der 13. Minute überraschend in Front gebracht, Sergio Aguero (70.) und Kyle Walker (86.) drehten die Partie. Southampton bleibt als 18. auf einem Abstiegsplatz.Arsenal musste sich mit einem 1:1-Remis gegen Wolverhampton begnügen. Die Führung durch Pierre-Emerick Aubameyang (21.) hatte Raul Jimenez in der 76. Minute ausgeglichen. Damit haben die "Gunners" als Fünfte drei Punkte Rückstand auf den viertplatzierten Rivalen Chelsea.