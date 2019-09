Veganer wie Hamilton? Bottas: Steak vor Rennen

Die Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas könnten unterschiedlicher nicht sein. Nicht nur von der Perönlichkeit her unterscheiden sich die beiden Silberpfeile, auch bei der Ernährung driften die beiden gewaltig auseinander.

Seit 2017 ist Lewis Hamilton Veganer - kein Fleisch, keine tierischen Produkte für den Weltmeister. Für seinen Teamkollegen ist das nichts: "Das habe ich nie probiert. Dazu esse ich viel zu gerne gutes Fleisch", sagt Bottas zur Bild.Was gibt's sonst so im Hause Bottas? Viel Hendl, Fisch und Salat: "Schon sehr gesund. Das schmeckt mir. Ab und zu kann ich auch mal Süßigkeiten essen, nur nicht zu viel, damit ich keinen Zuckerschock kriege. Meine Frau Emilia isst das auch gerne, das passt für uns."Nur am Samstag nach dem Qualifying schlägt der Finne zu: "Das ist so eine Tradition von mir. Bis Samstag esse ich in der Rennwoche meistens nur leichte Kost. Samstagabend erlaube ich mir dann ein Steak."Bottas verrät seinen persönlichen Ernährungstrick: "Ich ernähre mich komplett glutenfrei. Sonst fühle ich mich einfach aufgebläht, habe nicht genug Energie. Das richtige Essen macht im Auto einen Unterschied. Wenn ich hungrig ins Auto steige, werde ich auch schnell sauer. Das ist dann nicht gut."