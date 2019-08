Vor 12 ' Verärgerter Anhänger reist Ronaldo 7500 km nach

Ein südkoreanischer Fußball-Fan ist offenbar 7500 km bis nach Schweden gereist, um Superstar Cristiano Ronaldo wegen dessen Verzicht auf einen Einsatz bei einem Testspiel in Seoul zur Rede zu stellen. Auf einem Youtube-Video, das bereits mehr als drei Millionen Mal angeklickt wurde, dokumentierte Kwak Ji-hyuk seine vergeblichen Versuche, eine Reaktion Ronaldos zu erhalten.