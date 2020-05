Verlobter crasht oben ohne Interview mit Vonn

Ex-Skistar Lindsey Vonn gibt auf Instagram ein Live-Interview, da platzt Eishockey-Profi P.K. Subban hinein – und bringt seine Verlobte in Verlegenheit.

Laut, unberechenbar, schrill – so und mit vielen weiteren Adjektiven könnte man das Celebrity-Paar Lindsey Vonn und P.K. Subban beschreiben. Ein Beispiel gefällig? Bitte sehr: SRF-Sportmoderator Lukas Studer bat die US-Amerikanerin zum Instagram-Live-Interview. Und während die beiden auf Deutsch fachsimpeln, wer kommt plötzlich ins Bild? Genau, Eishockey-Profi Subban.Wie es sich für den Crack der New Jersey Devils gehört, zeigt er sich oben ohne, grüßt Studer und wird von diesem sogleich in ein Gespräch verwickelt – dieses wird dann auf Englisch geführt.Vonn entschuldigt sichUnd siehe da, Subban lässt sich zu einer Liebeserklärung an seine Zukünftige hinreissen. Diese Liebesbekundung scheint Vonn etwas aus der Fassung zu bringen. Sie entschuldigt sich sogar für den Auftritt ihres Verlobten. Aber sie sagt auch: "Das tut sehr, sehr gut. Ich bin sehr happy." Und auch die 82-fache Weltcupsiegerin stimmt eine Lobeshymne auf ihren Zukünftigen an: "P.K. ist ein großer Charakter, er hat viel Energie, und er lacht immer. Das ist in dieser Zeit sehr wichtig. Es hilft mir, positiv zu bleiben."Die Hochzeit soll diesen Sommer trotz Corona-Pandemie stattfinden – einfach auf eine andere Art. Wie dies genau aussehen soll, das weiss das Paar selber noch nicht.