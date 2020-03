Verstappen ist auch auf der Konsole ein Bruchpilot

Die Formel 1 ruht wegen dem Coronavirus. Also macht Red-Bull-Star Max Verstappen bei einem E-Sportrennen mit – und schießt dabei wie im echten Leben auch nach einem Sieg letztlich über das Ziel hinaus.

Am Sonntag traten die beiden Formel-1-Piloten Max Verstappen und Lando Norris (Mclaren) bei einem virtuellen Rennen des Motorsport-Portals "The Race" gegen professionelle Gamer und Rennfahrerkollegen wie den Ex-F1-Weltmeister Juan Pablo Montoya an.Das Resultat: Die zahlreiche Trainingsstunden am Rennsimulator machten sich für den 22-jährigen Niederländer offenbar bezahlt. Nachdem er auf die Poleposition raste, holte er sich auch den Sieg im ersten Rennen.Doch im entscheidenden, dritten Rennen sollte sich das Blatt wenden: Bereits in der ersten Kurve war Verstappen in einen Unfall verwickelt, insgesamt drehte sich der 22-jährige Niederländer zwei Mal von der Strecke, am Ende kam er nicht über Platz elf hinaus.Sauschnell, aber immer am Limit – das kann Max Verstappen in Sachen Formel 1 sowohl im echten Leben als auch auf der Konsole von sich behaupten...