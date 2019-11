Verstappen überrascht im kalten ersten Training

Red Bull hat im ersten Training zum Großen Preis der USA aufgezeigt. im ungewöhnlich kalten Texas war Max Verstappen der Schnellste.

Bei nur neun Grad Celsius raste der Niederländer im texanischen Austin zur Bestzeit am Freitagvormittag. Kein anderer Pilot konnte die 1:34,057 des 22-Jährigen auf den Soft-Reifen unterbieten.Ferrari-Pilot Sebastian Vettel landete auf dem zweiten Platz (+0,169). Das starke Red-Bull-Ergebnis komplettierte Alex Albon mit Rang drei (+0,2589). Beide Bullen reizten die Track-Limits allerdings immer wieder aus. Die Rennleitung hat schon im ersten Training in der Kurve 19 hart durchgegriffen, Rundenzeiten gestrichen.Mercedes fuhr am Freitagvormittag nur hinterher. WM-Leader Lewis Hamilton kam nicht über Rang acht hinaus (+1,382), Teamkollege Valtteri Bottas wurde sogar nur 17. (+2,102).