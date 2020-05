Verstappen will zwei Rennen in Spielberg fahren

Die Formel 1 plant den Saisonauftakt in Spielberg. Red-Bull-Pilot Max Verstappen hofft, dass zwei Grand Prix bei seinem "halben Heimrennen" gefahren werden.

Das Comeback des Grand Prix der Niederlande ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Deshalb konzentriert sich der 22-Jährige auf den Saisonstart in der Obersteiermark.Am 5. Juli soll in Spielberg die "Königsklasse" in die neue Saison starten. Eine Woche darauf ein zweiter Grand Prix steigen. "Ich mag es immer, da zu fahren. Hoffentlich würden wir dann zwei Rennen dort haben. Ich bin schon bereit", so der Red-Bull-Star bei ServusTV.Verstappen konnte in den letzten Jahren in Spielberg auf die Unterstützung tausender niederländischer Fans bauen. Das wird 2020 nicht möglich sein. Gefahren wird jedenfalls vor leeren Rängen. "Es ist immer besonders, so viel Orange zu sehen. Aber das Wichtigste ist, dass wir wieder fahren für die Meisterschaft."So könnte dann auch der Formel-1-Zirkus wieder Fahrt aufnehmen. "Ich hoffe natürlich, wenn Österreich durchgeht, dann können wir auch andere Rennen fahren."Der Plan der Formel 1 sieht den Saisonstart in Spielberg am 5. Juli sowie möglicherweise ein zweites Rennen am 12. Juli vor. Eine Woche später geht es dann nach Silverstone. Auch in Großbritannien könnten zwei Rennen gefahren werden.