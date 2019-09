Verteidiger kratzt Ball mit Rückwärtssprung von Linie

Ist das die genialste Rettungstat aller Zeiten im Fußball? In Russland kratzte ein Spieler den Ball mit einem Rückwärtssprung noch von der Linie.

Was für eine unglaubliche Heldentat von Evgeni Chernov! (siehe Video oben)



Der Rostow-Profi rettete im russischen Liga-Spiel gegen Lok Moskau einen Ball auf der Linie, landete danach im Tor. Er sah allerdings, dass sein Klärungsversuch direkt bei einem Gegenspieler gelandet war. Gedankenschnell sprang Chernov nach hinten los, warf sich somit in den Schuss und kratzte den Ball innerhalb von wenigen Sekunden ein zweites Mal von der Linie.



Und er wurde für unfassbaren Einsatz auch belohnt: Rostow setzte sich am Ende gegen Lok Moskau mit 2:1 durch. (Heute Sport)