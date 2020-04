Vertrag von Schwab automatisch verlängert

Rapid-Kapitän Stefan Schwab zählt zu jenen Spielern, deren Vertrag Ende Juni endet. Laut FIFA darf der 29-Jährige die Saison trotzdem bei den Hütteldorfern beenden.

FIFA empfiehlt Verlängerung

Was haben Stefan Schwab (Rapid), Ivan Lucic (Austria), Jörg Siebenhandl (Sturm) und Rajko Rep (Hartberg) gemeinsam? Sie alle haben bei ihren Klubs Verträge, die am 30. Juni 2020 enden.Das Problem: Wie es aussieht, ist die Saison "dank" Corona-Pandemie zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet.Nicht nur in Österreich laufen viele Arbeitspapiere in wenigen Wochen aus. Ganz Europa grübelt, wie juristisch mit der Situation umzugehen ist.Nun schaltet sich der Fußball-Weltverband FIFA ein – und empfiehlt, dass auslaufende Verträge bis zum tatsächlichen Liga-Ende gültig bleiben.Durch die Verschiebungen soll auch das Sommer-Transfer-Fenster nach hinten rücken. Es soll "zwischen dem Ende der alten Saison und dem Beginn der neuen Saison" liegen, heißt es.