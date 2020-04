Vertrags-Poker: Neuer rechnet mit den Bayern ab

Die Vertragsverhandlungen zwischen Manuel Neuer und Bayern München ziehen sich weiterhin in die Länge. Nun platzte dem Münchner Kapitän der Kragen.

"Zu laufenden Vertragsverhandlungen sagen wir normalerweise nie etwas. Aber aktuell haben wir den Eindruck, dass da öffentlich ein Bild von Manuel entsteht, das einfach falsch ist", erklärte Neuer-Berater Thomas Kroth gegenüber derIn Medien war kolportiert worden, der 34-jährige deutsche Teamkeeper verlange einen Fünfjahresvertrag und ein Gehalt von 20 Millionen Euro. Dem widersprach Neuer. "Ich möchte so lange spielen, wie ich fit bin. Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen Fühfjahresvertrag festzunageln."Berater Kroth ergänzte, bei Vertragsverhandlungen stets flexibel im Bezug auf Laufzeit und Gehalt gewesen zu sein. "Es geht Manuel vor allem um eine Wertschätzung", so der Berater.Über den Umgang der Bayern mit den Vertragsverhandlungen zeigte sich Neuer "irritiert. Alle Gespräche, die ich hier hatte, waren immer sehr vertrauensvoll geführt. Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aberr stehen ständig Details aus den Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen."Für Neuer ein absolutes No-Go. "Das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern. Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können. Aber der Personenkreis ist ja überschaubar."Die Bayern pokern offenbar hoch, wurde doch bereits mit Alexander Nübel der designierte Neuer-Nachfolger unter Vertrag genommen. "Perspektivisch verstehe ich den Transfer. Nübel ist natürlich eine super Verpflichtung", so Neuer, der nicht daran glaubt, dass dem 23-jährigen Noch-Schalker Einsatzminuten versprochen wurden. "Das ist immer riskant. Ich glaube nicht, dass sich ein Spitzentrainer, der einen Verein wie die Bayern trainiert, vorschreiben lässt, wen er spielen zu lassen hat."