Vertrags-Poker: So viel Gehalt verlangt Neuer

Nach Coach Hansi Flick und Thomas Müller bemühen sich die Bayern um weitere Vertragsverhandlungen. Doch die Gespräche mit Manuel Neuer sind Vertrags-Poker geworden.

Denn der deutsche Teamtorwart verlangt eine satte Gehaltserhöhung, berichtet dieDemnach forderte Neuers Berater Thomas Krotth nicht nur eine Verlängerung bis 2025, sondern auch ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro.Diese Forderungen des 34-jährigen Bayern-Kapitäns hätten demnach bei Vorstand Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic für Unverständnis gesorgt.Neuers Berater begründete die Gehaltsforderungen demnach mit den Bezügen der Mitspieler. So sollen Lucas Hernandez und Philippe Coutinho zu den Top-Verdienen zählen. Auf diesem Level sieht sich nun auch Neuer.Die Bayern boten ihrem Kapitän eine Vertragsverlängerung bis 2023 an, wie sie auch Coach Flick und Müller erhalten hatten. Außerdem sei der deutsche Rekordmeister bereit, eine einjährige Option draufzupacken.Mit Alexander Nübel, der im Sommer von Schalke 04 kommt, steht der Nachfolger bereits parat. Neuers Kontrakt läuft noch bis 2021.Wie auch der Kontrakt von David Alaba. Auch der 27-Jährige befindet sich in Gesprächen mit den Münchnern. Die Bayern wollen verlängern, Alaba schloss zuletzt einen Wechsel nicht mehr aus. Dafür spricht auch, dass sich der Wiener Star-Berater Pini Zahavi ins Boot holte.