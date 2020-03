Vettel muss bei Ferrari auf Millionen verzichten

Der Ferrari-Vertrag von Sebastian Vettel läuft nach diesem Jahr aus. Will er bei der "Scuderia" bleiben, muss der Deutsch wohl deutliche Abstriche in Kauf nehmen.

"Brauchen früh Klarheit"

Saison-Auftakt ungewiss

Sebastian Vettel geht heuer in sein sechstes Jahr als Ferrari-Pilot. Aber ist es auch sein letztes? Der Vertrag des Deutschen läuft am Ende der Saison aus. Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier laufen bereits.Laut "Sky Italia" könnte der 32-jährige Deutsche jederzeit unterschreiben – sofern er das erste Angebot annimmt. Vettel müsste jedoch deutlichen Abstriche in Kauf nehmen.Sein aktuelles Gehalt wird auf 35 Millionen Euro geschätzt. Nach sechs titellosen Jahren ist diese Summe in Zukunft freilich utopisch."Es ist für Sebastian und für uns selbst wichtig, dass wir so früh wie möglich Klarheit haben", meinte Teamchef Mattia Binotto vor wenigen Tagen. "Es liegt in seinen Händen. Er weiß, dass er es gut machen muss. Es ist ein Schlüsselmoment seiner Karriere."Mit "gut" meint Binotto vermutlich, dass Vettel um die WM-Krone mitkämpfen muss. Die hat er mit der "Scuderia" nämlich nach wie vor nicht geholt. Mehr als 14 Siege schauten seit 2015 nicht heraus, im Vorjahr war es nur einer.Mit Charles Leclerc (Mon) sitzt zudem der Shooting-Star der Formel 1 im zweiten Ferrari. Sein Vertrag wurde bereits bis 2024 ausgedehnt.Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt – leider – Coronavirus. Nach wie vor ist offen, wann die heurige Saison starten kann. Fix: Die ersten sieben Rennen sind verschoben. Frühester Auftakt: am 14. Juni in Montreal (Kanada).