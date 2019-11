Vettel wieder Papa! Drittes Kind ist der erste Bub

Die Familie Vettel ist gewachsen. Formel-1-Star Sebastian und seine Frau Hanna freuen sich über die Geburt ihres dritten Kindes.

Es ist ein Bub! Sebastian Vettel und seine Ehefrau Hanna (beide 32) freuen sich über Nachwuchs. Drei Tage vor dem letzten Rennen der Formel-1-Saison in Abu Dhabi verkündet die "Bild-Zeitung", dass das dritte gemeinsame Kind auf der Welt sei.Nach den beiden Töchtern Emily (5) und Matilda (4) ist es der erste Bub im Hause Vettel. Der Name ist noch nicht bekannt.Die geplante Pressekonferenz in Abu Dhabi fällt am Donnerstag wegen der erfreulichen Nachrichten für den Deutschen ins Wasser.Für ihn und seinen Rennstall Ferrari sind vor dem Saisonfinale längst alle Weltmeisterschafts-Chancen dahin. Lewis Hamilton (Mercedes) steht als Sieger fest, seine Silberpfeile sicherten sich den Konstrukteurstitel.