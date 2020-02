Vienna Vikings trainierten mit NFL-Coaches

Am vergangenen Wochenende luden die Vienna Vikings in Kooperation mit dem Wiener Footballverband zu einer innovativen Form der Coaching-Weiterbildung ein. Mit international erfahrenen Trainern aus der NFL und internationalen Ligen ging es um das Motto: "Raise the Standard!"

Knapp 100 Coaches und Spieler haben an den drei Tagen so viel NFL-Wissen aufgesaugt wie nur möglich. Neben interessanten Vorträgen über Coaching-Themen wurde auch am Feld fleißig geschuftet.An dem dreitägigen Football-Gipfel nahm zum Beispiel auch Steve Fairchild teil. Der Coach war an mehreren US-Colleges und auch in diversen Funktionen bei den NFL-Teams St. Louis Rams, San Diego Chargers und Buffalo Bills tätig.Der 61-Jährige klärte vor allem über die häufigsten Fehler im Quarterback-Coaching auf und zeigte an zahlreichen Beispielen, wie der ideale Football-Spielmacher agieren sollte. Weitere Vorträge von College-Trainern und ehemaligen Spielern begeisterten die wissbegierigen rot-weiß-roten Footballer.Vienna-Vikings-Headcoach Chris Calaycay war federführend bei der Organisation und freut sich über die Umsetzung des "Raise the Standard"-Wochenendes: "Es war alles so, wie wir es uns erwartet haben. Es war ein tolles Event, das allen weiterhelfen wird, ihre Ideen und das Spiel weiterzuentwickeln. Wir sind eine große Community."