RB-Streichliste! Ilsanker einer von vier Abgängen?

RB Leipzig will im Jänner "ausmisten". Einer von vier Spielern auf der Streichliste ist ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker.

Trainer Julian Nagelsmann will im Winter an einigen Schrauben drehen. RB Leipzig ist mittendrin im deutschen Meisterkampf und steht im Achtelfinale der Champions League.Um vereinzelt nachzubessern, sollen vier Spieler abgegeben werden. Die deutsche "Bild" will die Streichliste der deutschen Bullen-Filiale kennen.Marcelo Saracchi (Linksverteidiger, 21 Jahre, Uruguay), Matheus Cunha (Stürmer, 20, Brasilian), Luan Candido (Linksverteidiger, 18, Brasilien), Stefan Ilsanker (defensives Mittelfeld, 30, Österreich).Saracchi und Cunha werden sich wohl in Europas Top-Ligen nach einem Team umsehen, bei dem sie eine Chance auf regelmäßige Einsätze haben. Candido sei ein Kandidat für eine Leihe zu Ausbildungsklub Liefering in Österreichs zweiter Liga.Ilsanker steht auf dem Abstellgleis. Der ÖFB-Teamspieler hilft aus, wenn Not am Mann ist. Es scheint aber klar, dass Nagelsmann nicht mehr mit ihm plant. Um bei der EURO ins Aufgebot von Teamchef Franco Foda zu kommen braucht er Spielzeit.Wohin es Ilsanker ziehen könnte ist noch unklar. Womöglich zurück nach Salzburg?