Vier Macheten-Männer raubten Spielerfrau aus

Horror-Momente für Emma Hickman, die Freundin von Leicester-Star Demarai Gray. Vier Räuber drangen in ihr Haus ein, als sie mit der sechs Monate alten Tochter nackt im Bett lag.

Es waren Horror-Momente, die Emma Hickman – Freundin von Leicester-Star Demarai Gray – erleben musste.Mit ihrem sechs Monate alten Baby lag sie nackt im Bett, als plötzlich vier Männer in ihr Haus eindrangen. Die Räuber waren mit Macheten bewaffnet. Hickmans Freund war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus.Der Raubüberfall, der sich im März ereignete, wird derzeit vor dem Strafgericht Birmingham verhandelt. "Ich hatte keine Ahnung, bis ich den Mann mit dem Messer sah. Ich hatte keine Kleidung an und blieb unter der Bettdecke", erklärte Hickman.Und weiter: "Sie sagten mir, dass ich mich nicht bewegen solle und fragten: ‚Wo sind das Geld und der Schmuck?' Ich antwortete, dass das Geld in der Schublade auf der linken Seite sei."Die Räuber flüchteten mit Schmuck und Geld im Wert von rund rund 28 000 Euro. Bei den Tätern soll es sich um eine Bande handeln, die schon mehrere Häuser und Geschäfte mit Macheten, Hämmern und Messern ausraubte. Der Prozess wird fortgesetzt.