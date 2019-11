Vier Tore in 14 Minuten: Rekord für Lewandowski

Königsliga-Jubel bei den Bayern! Beim 6:0 im Champions-League-Gastspiel bei Roter Stern Belgrad fixierte Robert Lewandowski einen Torrekord.

ÖFB-Legionär David Alaba blieb beim Gastspiel in Serbien zu Hause – bei ihm ist Nachwuchs unterwegs. Er verpasste einen Rekordabend der Bayern in der Champions League – dank Robert Lewandowski.Der Torjäger erwischte beim 6:0 der Münchner gegen Roter Stern Belgrad einen perfekten Abend, erzielte die Treffer zum 2:0, (53., Elfer), 3:0 (60.), 4:0 (64.) und 5:0 (68.). Anders formuliert: Er erzielte in 14 Minuten und 32 Sekunden einen Viererpack – einmalig in der Champions-League-Geschichte.Auch Goretzka (14.) und Tolisso (89.) durften sich in die Torschützen-Liste eintragen. Die Bayern halten in Gruppe B bei fünf Siegen in fünf Spieltagen, können in der letzten Runde am 11. Dezember zu Hause gegen Tottenham die "weiße Weste" endgültig fixieren.Doch auch die "Spurs" haben einen brandgefährlichen Torjäger in ihren Reihen. Harry Kane traf beim 4:2 gegen Piräus im Doppelpack zum 2:2 (50.) und 3:2 (73.). Damit hält er bei 20 Toren in 24 Champions-League-Spielen. Kein Spieler vor ihm hat in so kurzer Zeit die 20-Tore-Marke erreicht. Da war auch Coach Jose Mourinho zufrieden, der in seinem ersten Champions-League-Spiel mit den Londonern nach einem 0:2-Rückstand bangen musste. Am Ende reichte es aber doch für das Achtelfinal-Ticket für Tottenham.