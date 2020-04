Vierter Trainer in einer Saison bei der Hertha

Die Berliner Hertha hat in Zeiten der Corona-Krise die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Bruno Labbadia steht der neue Trainer vor der Unterschrift. Es ist der Vierte in der laufenden Spielzeit.

Labbadia soll unbestätigten deutschen Medienberichten zufolge noch in der laufenden Saison den Interimscoach Alexander Nouri beerben. Der 54-Jährige soll einen bis 2022 laufenden Vertrag beim deutschen Hauptstadtklub erhalten. Die Unterschrift ist nur noch eine Frage der Zeit.Damit haben die Berliner ihren vierten Trainer in nur einer Saison. Ante Covic war am 26. November entlassen worden. Auf ihn folgte die kurze aber intensive Amtszeit von Jürgen Klinsmann. Am 10. Februar verabschiedete sich der ehemalige deutsche Teamchef selbst Richtung Kalifornien.Daraurhin folgte dessen Assistent Nouri für nicht einmal drei Monate. Aus dem anfangs bis Saisonende geplanten Engagement wurde nun eine kurzfristige Lösung. Schon beim Trainingsstart der Hertha am Montag fehlte Nouri.Wann Labbadia offiziell vorgestellt wird, ist offen. Die deutsche Bundesliga pausiert zumindest bis 30. April.