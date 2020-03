Vikings: Videostream statt Geisterspiel zum Auftakt

Auch die Dacia Vikings werden vom Coronavirus nicht verschont! Der Saison-Auftakt am Samstag gegen die Mödling Rangers muss ohne Zuschauer stattfinden. Aber die Wiener Football-Cracks haben sich etwas ausgedacht, damit die Fans trotzdem auf ihre Kosten kommen.

Klub-Präsident Karl Wurm erklärt nach dem Bekanntwerden der "Corona-Sperren" für Sportevents: "Wir folgen selbstredend den Richtlinien der Regierung. Die Gesundheit und Sicherheit aller Aktiven, Coaches und natürlich jene der vielen, treuen Vikings Fans muss in solchen Situationen im Vordergrund stehen. Daher wird das Heimspiel gegen die Mödling Rangers zwar stattfinden, aber als Geisterspiel abgehalten."Konkret heißt das: Das Spiel am Samstag (ab 15.45 Uhr) wird nicht wie ursprünglich geplant auf der Hohen Warte stattfinden. Die Vikings sind dort "nur" Mieter, die Kosten können ohne Publikum nicht eingespielt werden. Daher wird das Spiel ohne Zuschauer im Trainingszentrum Ravelinstraße in Wien-Simmering ausgetragen.Doch wenn die Fans nicht zu den Vikings kommen können, dann kommen die Vikings eben zu den Fans nach Hause – und zwar per Video-Stream. Die "Wikinger" geben bekannt: "Der Season Opener der Men In Purple wird von den Dacia Vikings live und kostenlos in Kooperation mit Streamster TV übertragen. An den Mikrofonen werden Georg Zivko, Leiter der Dacia Vikings Football Academy, und Mario Klima, langjähriger Spieler und Coach der Wikinger, das Spiel kommentieren und ihrer Expertise einfließen lassen; an der Sideline wird Kiki Klepsch Impressionen und Statements einfangen." Der Stream ist unter http://streamster.tv/vikings-vs-rangers-2020/ erreichbar."Es ist mehr als bedauerlich, dass uns die derzeitige Situation in Bezug auf Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus zu dieser Entscheidung zwingt", so auch Dacia Vikings Manager Lukas Leitner, der weiters darauf verweist, dass bereits gekaufte Tagestickets bei Wien Ticket rückerstattet werden können. „Wir hatten für den ursprünglichen Gameday auf der Hohen Warte bereits Vieles und Innovatives für unsere Besucher geplant, darunter auch Cornhole Throwing, Bubble Fußball oder ein gegrilltes Spanferkel. Somit wird augenscheinlich, dass uns diese Situation auch in den internen, organisatorischen Prozessen vor eine Herausforderung stellt. Das Spiel am Samstag vor leeren Rängen auszutragen, ist die einzige Möglichkeit, um unseren straffen Spielplan 2020 einzuhalten und die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten nicht zusätzlich zu gefährden."