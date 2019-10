Vince-Lombardi-Trophy am Donnerstag in Wien

Am Donnerstag können sich österreichische Football-Fans einmal wie Tom Brady und Co. fühlen. Denn die Vince-Lombardi-Trophy ist in Wien zu Gast.

Die legendäre Siegertrophäe der NFL wird am Donnerstag im Rahmen der NFL-Trophy-Tour in der Filiale der Erste Bank in der Mariahilfer Straße 69 ausgestellt.Footballfans können sich mit der 25.000 Dollar (rund 22.500 Euro) teuren Trophäe fotografieren lassen. Außerdem wird in einem Gewinnspiel eine Reise zum Super Bowl LIV am 2. Februar 2020 in Miami verlost.Die Vince-Lombardi-Trophy ist kein Wanderpokal, wird jedes Jahr neu von Tiffanys hergestellt. Sie wurde nach dem Tod Vince Lombardis am 3. September 1970 nach dem legendären Coach der Green Bay Packers (1959 bis 1968) benannt.