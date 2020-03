Fußball- und Olympia-Boss von Japan positiv getestet

Der Vizepräsident des japanischen Olympischen Komitees wurde vor den Spielen 2020 in Tokio positiv auf die Lungenkrankheit Covid-19 getestet.

Von 24. Juli bis 9. August sollen in Japan die Olympischen Sommerspiele ausgetragen werden. Das internationale IOC und die Veranstaltet betonten zuletzt, dass sich daran trotz Coronavirus-Krise (noch) nichts geändert habe.Die Sportwelt steht aktuell größtenteils still. Fußball, Formel 1, Ski alpin, Basketball, Eishockey, Baseball und viele mehr: Die großen Bewerbe sind auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.Am Dienstag teilte die Nachrichtenagentur Kyodo mit, dass Kozo Tashima an Covid-19 erkrankt sei. Der 62-Jährige ist Japans Fußball-Boss und Vizepräsident des japanischen Olympischen Komitees.Er sei positiv auf die Lungenkrankheit, ausgelöst vom Coronavirus, getestet worden. Ob es zu einem Umdenken im Hinblick auf Tokio 2020 kommt, ist unklar.