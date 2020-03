Volksverhetzung? Anzeige gegen Xavier Naidoo

Shitstorm, Rauswurf bei DSDS und jetzt auch noch eine Anzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung: Für Xavier Naidoo wird's eng!

Naidoo schürt Hass auf Migranten

Wo ist die Vorbildfunktion?

Xavier Naidoo (48) schlackern gerade die Ohren, denn erst kam der Shitstorm, dann der "DSDS"-Rauswurf. Jetzt ging auch noch eine Strafanzeige gegen den Sänger ein – wegen des Verdachts der Volksverhetzung.Naidoo steht seit Jahren wegen Rassismus, Homophobie und Verschwörungstheorien in der Kritik. Bisher überlebte er beruflich jeden Shitstorm. Am Mittwoch war damit aber Schluss. "Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden und sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden". Diese Liedzeile des "Deutschland sucht den Superstar"-Jurors kursiert als Clip im Netz Sofort wurde der 48-Jährige vom rechten Lager gefeiert, auch Til Schweiger und Fler applaudieren Xavier Naidoo. Die Mehrheit fand die Liedzeile jedoch unerhört.Auch eine Entschuldigung Naidoos half nichts ( "Heute" berichtete ): RTL schmiss den Sänger aus der erfolgreichen Casting-Show, auch seine Band, die "Söhne Mannheims" gehen zu ihm auf Distanz Gestellt wird die Anzeige von der Firma Human Blood LTD, die sich mit Kleidung und deutlichen Sprüchen u.a. gegen Rassismus, Diskriminierung und Homophobie einsetzt.In der Strafanzeige heißt es: "Gerade als Vorbildfunktion der Gesellschaft sind solche Aussagen äußerst kritisch zu bewerten, zumal es sich eindeutig um rassistische Äußerungen handelt."Wie singt Xavier richtig in einem seiner größten Hits: "Dieser Weg wird kein leichter sein ...". Am Samstag, den 14. März läuft die erste von vier DSDS-Live-Shows - ohne Naidoo.