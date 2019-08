Von Fan verletzt! Liverpool gehen die Goalies aus

Vor dem Duell mit ÖFB-Trainerlegionär Ralph Hasenhüttl hat Liverpools Jürgen Klopp Sorgenfalten auf der Stirn. Denn neben Einser-Keeper Alisson Becker droht nun auch der Ersatzmann auszufallen. Adrian verletzte sich bei den Feierlichkeiten nach dem UEFA Supercup.

"Ein Anhänger ist irgendwo drüber gesprungen, ausgerutscht und hat Adrian am Sprunggelenk getroffen. Es ist geschwollen, aber wir müssen abwarten", erklärt der Deutsche die kuriose Blessur.Wer wird nun gegen Southampton das Tor hüten? Zwischen Andy Lonergan (35) und dem 20-jährigen Iren Caoimhin Kelleher, der auch nicht ganz fit ist, fällt die Entscheidung: "Wir werden sehen. Kelleher hat Potenzial, ist aber noch nicht bei 100 Prozent", so Klopp.Der Liverpool-Coach richtet zudem einen Appell an die Fans, die das Spiel stören: "Wir lieben unsere Fans, keine Frage, aber hört bitte mit solchen Dingen auf. Als wir gegen Manchester City gespielt haben, ist auch jemand auf das Feld gelaufen. Und das Mädel im Champions-League-Finale hat ordentlich Geld gemacht."(pip)