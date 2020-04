Vonn turtelt mit Verlobtem in neuer 6-Millionen-Villa

Lindsey Vonn hat sich in Zeiten der Corona-Krise eine neue Luxus-Villa gegönnt. Gemeinsam mit ihrem Verlobten P. K. Subban turtelt die ehemalige Ski-Queen nun in Beverly Hills.

"Ich bin dankbar, mit diesem Mann in Quarantäne zu sein", hatte die 35-Jährige eine Liebes-Botschaft via Instagram an ihren Verlobten geschickt. Samt Turtel-Foto aus der neuen Herberge.Gemeinsam mit dem Eishockey-Profi hat sich Vonn eine neue Villa gekauft, um ihre "Verlobung zu zementieren", berichtet das US-MagazinDie Luxus-Herberge in Beverly Hills kostete demnach gut 6,2 Millionen Euro, spielt dafür aber alle Stücke. Auf 5.600 Quadratmetern bietet das Anwesen der 82-fachen Weltcupsiegerin vier Schlafzimmer und sechs Badezimmer sowie einen Pool.Währenddessen steht die alte Vonn-Bleibe, eine 4.000-Quadratmeter-Villa in Sherman Oaks, für rund 2,7 Millionen Euro zum Verkauf. Vonn besitzt darüber hinaus eine Villa im Skiort Vail.