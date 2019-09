Vor NFL-Auftakt: Skandal-Star Brown entlassen

Antonio Brown von den Oakland Raiders entlassen. Bild: imago sportfotodienst

Das hat sich abgezeichnet! Unmittelbar vor dem Saisonauftakt haben die Oakland Raiders ihren Skandal-Neuzugang Antonio Brown wieder rausgeworfen.

Der Star-Receiver wurde erst im Sommer von Pittsburgh nach Kalifornien geholt. Doch zwei Tage vor dem Saisonstart der Raiders im Monday Night Game gegen die Denver Broncos flog Brown nun aus dem Team.



Der Grund: die Allüren des Skandal-Footballers. Brown hatte sich bei einer Kryotherapie Erfrierungen an den Beinen zugezogen, schwänzte daraufhin Trainings und weigerte sich, mit einem neuen Helm zu spielen, nachdem sein bisheriges Modell verboten worden war.



Darüber hinaus war der Streit mit dem Raiders-General-Manager Mike Mayock eskaliert. Es war beinahe zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Zuvor pöbelte Brown in sozialen Netzwerken gegen seinen Klub, machte sich über eine gegen ihn ausgesprochene Strafe lustig und forderte die Raiders auf, ihn zu entlassen.



Dazu kam es nun, nachdem die Raiders zuletzt auch mit Erlaubnis der NFL die Gehaltszahlungen an Brown zurückbehielten.



Damit ist der 31-Jährige nun ein Free Agent, kann sich einen neuen Klub suchen. Doch ob da eine Franchise nun zuschlägt...? (wem)