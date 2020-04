VR-Bruchpilot Rossi: "Ich bin zu alt für solche Dinge"

Jahrelang war Valentino Rossi bei der MotoGP das Maß aller Dinge, wie neun Weltmeister-Titel eindrucksvoll bestätigen. Auf der Playstation fährt er aber nur hinterher.

Seine Fans fieberten dem Termin bereits entgegen, am Sonntag war es so weit: MotoGP-Superstar Valentino Rossi gab sein Debüt auf der Playstation. Beim zweiten "Stay at Home GP" der Königsklasse des Motorradsports landete der neunmalige Weltmeister nach mehreren heftigen Abflügen aber nur auf Platz sieben."Ich bin zu alt für solche Dinge", gestand der 41-jährige Italiener mit einem Lächeln ein. "Es ist seltsam, auf der Playstation zu fahren. Ich versuche, besser zu werden."Den Sieg beim Rennen auf dem Red-Bull-Ring von Spielberg mit zehn Teilnehmern holte sich Rossis Landsmann Francesco Bagnaia. Serien-Weltmeister Marc Marquez verpasste das Stockerl, wurde Vierter. Beinahe hätte sich Rossi noch Platz sechs geschnappt. Sein letztes, waghalsiges Überholmanöver endete aber in einem Crash samt Überschlag. (siehe Video oben)Jetzt muss Rossi halt im echten Leben seinen jungen Rivalen wieder zeigen, wo der Hammer hängt. Aber bis dahin bleibt ihm in der Corona-Krise wohl auch noch reichlich Zeit zum Üben auf der Playstation...